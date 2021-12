Dramma in Egitto, l’allenatore muore d’infarto dopo il gol all’ultimo minuto

Una tragica notizia arriva dall’Egitto: Adham Al-Selehdar, tecnico dell’Al-Majd Al-Iskandari, è morto d’infarto durante il match contro l’Al Zarka valido per la seconda divisione nazionale. Troppa l’emozione per l’allenatore che non ha retto al gol dei suoi ragazzi. La sua squadra ha infatti sbloccato il risultato al 92esimo minuto dopo un match combattutissimo. La gioia per la rete segnata si è subito trasformata in ansia e poi in disperazione.

Nonostante l’intervento dei soccorsi infatti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere priva dell’arrivo in ospedale. Una tragica notizia che ha scosso l’intero mondo del calcio egiziano e non solo.