Folle inseguimento dal Vomero al centro di Napoli, arrestati giovani ladri di scooter

Non si fermano all’alt, inseguiti dal Vomero fino in via Tarsia dagli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e del Commissariato Arenella, impegnati in un servizio di controllo del territorio: i poliziotti, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in piazza Canneto per la segnalazione di un tentativo di furto di uno scooter. Identificata la vittima, garzie alla descrizione dei due banditi – due ragazzi completamente travisati e a bordo di un motoveicolo – proseguono così le indagini. Fino a intercettare lo scooter con la targa occultata da un adesivo, e i ladri che inutilmente tentano la fuga a forte velocità sulla strada bagnata dalla pioggia. Bloccati.

I due, napoletani di 17 e 18 anni, il primo con precedenti di polizia, vengono denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, poiché trovati in possesso di due coltelli con la lama di 6,5 cm. Il 18enne alla guida è anche denunciato per ricettazione del motoveicolo e guida senza patente, poiché mai conseguita.