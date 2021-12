Covid in Campania, positivi ancora sopra quota 1300: aumentano i ricoveri

Aumentano in Campania tasso di contagio e ricoveri per il Covid. Dai dati del bollettino quotidiano dell’unità di crisi regionale emerge che sono 1.325 i positivi su un totale di 31.268 test per un tasso del 4,23 contro il 3,69 di ieri.Un morto, i ricoverati in intensiva restano 22 come ieri mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 330 contro i 322 di ieri.

I dati delle vaccinazioni evidenziano invece che in Campania sono state 9 milioni le dosi somministrate. 4.352.380 le prime dosi somministrate, 3.875.389 le seconde dosi mentre sono 749.851 le persone che hanno ricevuto anche la terza dose.

Questo il bollettino Covid di oggi in Campania:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.325

Test: 31.268

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 330

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.