Anche il mare Lucrino si colora di rosso, colpa dell’alga rossa e delle piogge 

Arrivano delle segnalazione dal mare di Lucrino: anch’esso sembra aver assunto l’insolito colorito rossastro manifestatosi nel Lago d’Averno nei giorni scorsi. A seguito della colorazione rossastra presentatosi giorni fa nelle acque del lago d’Averno i tecnici del Dipartimento di Napoli dell’Arpa Campania hanno effettuato prelievi d’acqua del lago, per trovare una causa all’insolito colore.

Le acque rosse del mare di Lucrino

Ieri le acque del vicino mare di Lucrino si sono colorate della stessa tinta. La causa del colorito rossiccio sembra essere la presenza di una microalga potenzialmente tossica, non nuova per il fondale dell’Averno. Il nome dell’alga “incriminata” è ‘Planktothrix rubescens‘, appartenente al gruppo delle Cianoficee e spesso chiamata “alga rossa”. La ‘Planktothrix rubescens‘ è tipica di laghi e bacini chiusi di acqua dolce, acque ferme e stagnanti e temperature non elevate e inferiori ai 18°C. Questo è il motivo principale per cui si riproduce bene nei periodi invernali e primaverili.

L’ipotesi ad ora più probabile sulla tinta rossiccia comparsa anche nelle acque di Lucrino è che le forti piogge abbiano alzato il livello delle acque del lago portandola così ad arrivare sino a Lucrino. I tecnici della UO Mare Arpac si sono recati sul posto stamattina per effettuare dei prelievi dell’acqua di mare. Stamattina i tecnici hanno osservato che anche le acque del canale che collega il mare con il lago erano contaminate dal colore rossiccio.

I campioni prelevati e analizzati confermano la presenza di ‘Planktothrix rubescens‘ nelle acque del mare Lucrino, già confermate precedentemente tra le sponde del lago d’Averno. Queste le prime risposte a seguito delle analisi portate a compimento, risposte che i tecnici integreranno con ulteriori conferme. Le prove conclusive verranno infatti diffuse non appena si arriverà a compimento delle indagini in corso.