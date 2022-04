Isola dei Famosi, lite tra i fratelli Tavassi: Guendalina infuriata dopo la battuta di Edoardo

In uno dei loro innumerevoli litigi all’Isola dei Famosi, Edoardo e Guendalina Tavassi hanno dato vita a un vero e proprio scontro epico che ha fatto impazzire tutti i telespettatori del reality show di casa Mediaset. Ecco la battuta sulle ‘protesi’ che il concorrente ha fatto alla sorella. Il primo scontro è nato dalla convinzione dell’ex gieffina di dover lasciare il gioco, in caso venisse divisa dal fratello: “Io non mi scoppio… Se mi propongono questo cosa, non continuo da sola… Me ne vado… Mi scoppiano da te io non continuo perché io quest’esperienza l’ho fatta per farla con te“. Un’idea non condivisa da Edoardo Tavassi, che continuerebbe senza problemi la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022, anche diviso da Guendalina: “Lei ha fatto il Grande Fratello, ha fatto l’Isola, ha fatto le cose sue no?

Io sto a fa la mia esperienza, la sto facendo in coppia con lei, ma perché io devo essere comunque vincolato alla sua idea… Te mandano a casa non è che ti stanno mandano a morì… Su questo non andiamo d’accordo… Io continuo“.

Edoardo Tavassi ha anche alzato i toni contro la sorella: “Sono felice di vivere questo gioco con te… Stai zitta un secondo, mi fai parlare o c’hai le protesi anche al cervello?… A casa riesci a non vedermi per sei mesi“. Ma Guendalina Tavassi ha risposto per le rime: “Non mi sembra che quelle con cui vai la sera c’hanno meno protesi di me… Starei qua con la speranza che torni e non so se ti hanno eliminato… Starei male… Da sola non l’avrei voluta fare… Non ce la farei a stare da sola qui sapendo che non ci stai… Sono una troppo sentimentalona“.

Durante la diretta de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 7 aprile su Canale 5, i telespettatori assistono a una lite tra i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi. Tra gli ultimi entrati di questa edizione del reality show, la coppia mostra le prime difficoltà durante il loro primo confronto.

Come tutti i fratelli e sorelle ogni tanto si litiga“ afferma Edoardo “Nella vita poche persone mi fanno inca**are una è mia madre, una è mia sorella però poi alla fine facciamo pace dopo dieci minuti”.

La risposta di Guendalina alle parole del fratello comunque non si fa attendere e invita il naufrago a fare qualcosina in più: “Io ho detto che all’età sua invece di lamentarsi dovrebbe agire perché lui è pigro. Pigro è una parola che non si può dare ad Edoardo”.

La lite dura per svariati minuti, e le frecciatine non si fanno attendere. Proprio per questo motivo, come dichiarato da Ilary Blasi, entrambi hanno l’occasione di dividersi e continuare la loro avventura in maniera separata oppure possono decidere di continuare insieme. Ilary tra l’altro chiede ad Edoardo se fosse stufo di essere definito come il fratello di Guendalina, ricevendo la risposta di quest’ultima: “Quando lui faceva l’animatore nei villaggi ero la sorella di Edoardo poi io ho fatto un reality e automaticamente è diventato il fratello di… adesso siamo i fratelli Tavassi”. Alla fine la coppia, nonostante i piccoli screzi, decide di continuare questa avventura insieme ed Edoardo ci tiene a concludere il discorso: “L’ho fatto perchè io alla fine qua ho la fortuna rispetto ad altre coppie di avere un pezzo di famiglia e me lo tengo”.

Guendalina Tavassi ci tiene a fare un chiarimento: “Non faccio la vittima”

Successivamente la naufraga de L’Isola dei Famosi ha anche dichiarato di esserci rimasta male nel momento in cui suo fratello Edoardo Tavassi le ha dato pure della vittima solo perchè ha parlato dei suoi figli.

La concorrente, che in Tv ha litigato diverse volte, ha poi dichiarato di non capire perchè si sia arrabbiato così tanto solo perchè ha detto che crede sia pigro: “Gli ho solo detto che all’età sua deve reagire perché è troppo pigro…Non gliel’avessi mai detto…Mamma mia…” Quest’ultima ha poi dichiarato di aver detto solo ed esclusivamente la verità senza avere mai avuto alcun tipo di intenzione di attaccarlo o ferirlo.

Edoardo Tavassi è alla sua prima esperienza in un reality show ma anche in un contesto televisivo del genere. L’unica sua apparizione risale a qualche anno fa quando la sorella Guendalina era concorrente del Grande Fratello e lui molto spesso era in studio. Edoardo in passato è stato fidanzato con l’attrice Diana Del Bufalo