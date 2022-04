Andrea muore a scuola nel Napoletano, le dediche per il bimbo di 12 anni. Questa mattina a Cimitile i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso l’Istituto Comprensivo Statale Mercogliano-Guadagni. Poco prima il 12enne, colto probabilmente da un malore mentre si trovava nell’atrio della scuola, era deceduto. Le cause sembrano essere naturali visto che il bambino pare soffrisse di alcune patologie.

I carabinieri stanno indagando sul malore che ha strappato il 12enne all’affetto dei suoi cari. La salma, dopo una ispezione esterna, è stata riconsegnata ai familiari per i funerali. I militari hanno accertato che appena il ragazzo ha accusato il malore è stato immediatamente soccorso ma per il 12enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

LE DEDICHE PER ANDREA

“Oggi un Angelo è nato in cielo. Un grande dolore ha colpito la famiglia del piccolo Andrea. Addolorati e affranti, l’amministrazione comunale, il sindaco, i consiglieri e tutta la comunità si stringono alla famiglia”, scrive la pagina istituzionale del Comune di Cimitile.

“Tutta la Comunità Scolastica dell’I.C. “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile straziata dal dolore per la perdita del piccolo Andrea, si stringe, in preghiera, al dolore della famiglia”, scrive la pagina dell’Istituto Comprensivo Mercogliano-Guadagni – Cimitile.