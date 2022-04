Aumentano le terapie intensive covid, De Luca: “Usiamo sempre la mascherina”

Sono 7.537 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 42.085 test esaminati. Dunque il tasso di incidenza è al 17,9%, sostanzialmente stabile rispetto al 18,16 di ieri. In crescita l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, a quota 39 (+5 rispetto a ieri) mentre cala quella nelle degenze (720, -13). Il bollettino della Regione Campania registra 6 nuove vittime, di cui tre registrate nelle ultime 48 ore.

COVID, DE LUCA TRA PRESENTE E PASSATO

“Finisce lo stato d’emergenza, ma questo non blocca il virus. Non sappiamo con quante e quali varianti dovremo farei conti nei prossimi mesi. La storia la conosciamo: abbiamo un abbassamento del picco durante l’estate, poi viene fuori una variante particolarmente aggressiva in autunno. Allora, un invito ad essere particolarmente prudenti. Continuiamo ad usare in maniera permanente le mascherine, completiamo per quanto possibile la campagna di vaccinazione”, ha raccomandato ieri il Governatore Vincenzo De Luca.

“Abbiamo deciso la proroga dei contratti del personale medico e sanitario assunto durante la fase dell’emergenza #covid. Con la fine dell’emergenza avremo un altro problema grande: le spese (visto che il covid e le conseguenze prodotte non sono passate) a carico di chi sono? Perché formalmente da adesso in poi paga la Regione, incluse le ultime proroghe contrattuali. Su questo punto abbiamo registrato l’ennesima penalizzazione a danno della Campania: la nostra Regione ha certificato spese per il periodo dell’emergenza covid pari a circa 520 milioni. Ci sono altre regioni che hanno certificato spese #covid19 pari al triplo rispetto alla Campania, e regioni con un milione di abitanti in meno della Campania che hanno certificato più della nostra Regione. Anche per questo motivo abbiamo deciso di cominciare a dire NO alle intese Stato-Regioni, perché è arrivato il momento di rifiutare in maniera definitiva la logica della rapina delle risorse a danno della Regione Campania.

Questa posizione la manterremo anche quando discuteremo del riparto delle risorse del fondo sanitario nazionale. Se la Campania non avrà le risorse proporzionate al numero di abitanti, daremo parere negativo. Poi sarà il Governo ad assumersi le sue responsabilità.

La logica della rapina delle risorse a danno della Campania deve terminare. Sono dieni anni che andiamo avanti con questa drammatica presa in giro sulla pelle dei nostri concittadini”.