Agguato ad Afragola, identificato il bersaglio dei sicari: s’indaga nel mondo della droga

Si indaga su uno sgarro nel mondo della droga in riferimento al ferimento di Angelo Antonio Balsamo, il 44enne ferito la scorsa notte ad Afragola. L’uomo infatti vanta piccoli precedenti nel mondo dello spaccio e tale pista sembra essere al momento quella pù plausibile per ‘spiegare’ cosa c’è dietro il suo ferimento. Ieri sera Balsamo si è presentato nel pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore, ferito ve da colpi d’arma da fuoco. Tre colpi al piede destro mentre uno l’ha centrato al piede sinistro. L’uomo è ancora ricoverato in osservazione, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoria. Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare l’uomo sarebbe stato ferito in Via Cantariello. L’uomo ha dichiarato di aver subito un tentativo di rapina, versione tutta da dimostrare visti i precedenti dell’uomo e le tensioni registrate negli ultimi tempi sul territorio afragolese.