Appartamenti privi di autorizzazione, raffica di sequestri a Giugliano

Ieri mattina, all’interno delle attività di controllo del territorio messe in campo dalla Polizia locale, gli agenti, coordinati dal Capitano Borgese, hanno sequestrato 24 mini appartamenti di circa 25/35 metri quadri cadauno realizzati in una traversa di via Colonne, in pieno centro cittadino e completamente privi di autorizzazioni.

Il valore complessivo dei beni ammonta a più di mezzo milione di euro. Deferito all’autorità giudiziaria il committente. Resta alta l’attenzione per il territorio e per il ripristino della legalità attraverso azioni vere che puntano, pezzo dopo pezzo, a riconquistare aree di Giugliano da sempre nelle mani dell’illegalità.

C’è ancora tanto da fare, ne siamo consapevoli ma finalmente i segnali forti e concreti arrivano con costanza da tutti i fronti. È un territorio complesso, complicato, difficile ma avevamo promesso di cambiare registro e i fatti lo dimostrano. Fatti che dimostrano tutto l’amore verso questa città. Queste le dichiarazioni del sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi.