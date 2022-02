Arrestato dopo il blitz a Miano, pluripregiudicato ottiene i domiciliari

Ai domiciliari nonostante lo stato di pluripregiudicato specifico. SI è svolta questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto di Armando Curcio, il 38enne arrestato due giorni fa al rione Gescal di Miano. Nonostante le accuse a suo carico Curcio ha ottenuto gli arresti domiciliari: a prevalere le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Michele Caiafa, che è riuscito a ridimensionare le accuse a suo carico.

Ad arrestare Curcio gli uomini della squadra operativa ed investigativa del commissariato di Corso Secondigliano. I poliziotti avevano notato in via Gherardo Marone un uomo che, dopo essere entrato in uno stabile, ne è uscito poco dopo per consegnare qualcosa in cambio di denaro ad alcuni automobilisti che si sono allontanati frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo all’interno dell’edificio trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti 2 grammi circa di cocaina e 3 pezzi di hashish per circa 8 grammi. Per Curcio le accuse erano di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da oggi invece finisce ai domiciliari