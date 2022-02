Lacrime di dolore in Campania per Gianpiero, morto nel sonno a 24 anni

Lacrime di dolore a Nocera Inferiore per la morte di Gianpiero Emanuele Pecoraro, un giovane di soli 24 anni scomparso a causa di un probabile malore. A riportare la notizia è Il Mattino. I funerali si sono denuti ieri, domenica 20 febbraio, alle 17.30 nella chiesa di Santa Monica. Tantissime le persone che si sono recate nella piazza centrale della città per dare l’ultimo saluto a Giampiero. La scomparsa del giovane ha lasciato nello sconforto amici e familiari che in queste ore lo ricordano con affetto sui social.

Il sindaco Manlio Torquato scrive: “È ancora un’altra la scomparsa che ci commuove emotivamente e ci rende affranti, da padri e da rappresentanti di questa comunità. È quella di un giovane 24enne, Giampiero, spentosi improvvisamente. Siamo senza parole quando un fiore di questa terra viene ad essa strappato. Alla madre e al padre, alla sua famiglia, ci stringiamo come padri e come comunità, come fosse nostro figlio”.