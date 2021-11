Arrestato per omicidio ad Arzano, chi è il pentito che accusa Giosuè ‘o piccerill

Per lui sono scattate nuovamente le manette (leggi qui l’articolo). Giosuè Belgiorno, imputato per l’omicidio di Antonino D’Andò, a inizio mese è stato condannato in via definitiva e per lui si sono adesso riaperte le porte del carcere. La misura dei domiciliari gli è stata così revocata. Belgiorno torna in carcere nonostante sia malato di Sla: i suoi legali annunciano immediato ricorso e non è escluso che il magistrato di sorveglianza decida la sospensione dell’ordine di carcerazione per motivi di salute. Belgiorno era infatti balzato agli onori delle cronache già in piena pandemia quando un perito nominato dal Tribunale, depositata la perizia, dopo la visita effettuata nel carcere Secondigliano, aveva affermato l’incompatibilità di Belgiorno con la vita carceraria. Considerate le sue precarie condizioni di salute e il boom da contagi da Covid-19 Belgiorno (soprannominato ‘o piccerill) aveva fatto ritorno a casa.

Le accuse del pentito contro Belgiorno

Contro Belgiorno, considerato un fedelissimo di Mariano Riccio (che solo ieri ha ottenuto un consistente sconto di pena in appello) vi sono i verbali del pentito Fabio Vitagliano che ha raccontato ai magistrati:«Dell’omicidio di Antonio D’Andò ho saputo da Mirko Romano e poi da Ciro Scognamiglio nel corso della mia recente detenzione a Poggioreale. E Scognamiglio è uno degli autori materiali, gli altri esecutori sono Mario Ferraiuolo, Giosuè il piccolino, Salvatore Romano, Giosuè il grande. L’omicidio di D’Andò viene deciso da Mariano Riccio per la ragione-dettami da Ciro Scognamiglio- che Mariano voleva essere capo di tutto e non voleva contrasti quando prendeva le decisioni. per quanto dettomi da Mirko Romano il cadavere venne sciolto nell’acido dagli stessi esecutori, non so dove venne ucciso ne dove venne sciolto il cadavere».