Covid in Campania, è boom di contagi: è il picco della quarta ondata

Sono 1.154 i nuovi positivi al Covid in Campania su 29.695 test esaminati: il tasso di incidenza si attesta al 3,88%, quasi un punto più di ieri (2,99). Il bollettino dell’unità di crisi segnala sei nuove vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 25 (+2), quelli di degenza 298 (+1).

Arzano piange Alessandra De Rosa, la mamma di 31 anni si è spenta al Policlinico di Napoli. La donna era ricoverata da metà ottobre in terapia intensiva a causa del Covid. Ha partorito prematuramente due gemelli, risultati anch’essi positivi al virus ma, come riporta Fanpage.it, ora in discrete condizioni di salute. Alessandra, incinta di due gemelli, aveva contratto il Covid vedendo peggiorare rapidamente le sue condizioni. Non vaccinata, la giovane è stata sottoposta alle cure mediche del caso. Ricoverata al Policlinico, è stata poi trasportata in terapia intensiva. Successivamente è stata sedata e la sua respirazione affidata alle macchine. I gemellini di cui era incinta sono stati fatti nascere prematuri mentre lei era sedata.

La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Lascia un marito e 5 bimbi. I funerali di Alessandra si svolgeranno oggi, sabato 27 novembre, nella chiesa del Sacro Cuore ad Arzano.