Arzano, caffè di solidarietà al Roxy bar dopo l’agguato: “Armando non va lasciato solo”

Da una parte proseguono le indagini su quanto avvenuto ad Arzano, dove mercoledì sera c’è stato un feroce agguato di camorra. Dall’altro la città non vuole girarsi dall’altra parte e chiede maggiori controlli. Stamattina gli esponenti del Comitato di liberazione dalla camorra Area Nord di Napoli si sono dati appuntamento al bar Roxy di Arzano con la sindaca Cinzia Aruta, Padre Maurizio Patriciello, il comandante della polizia Locale Biagio Chiariello e gli altri esponenti del Comitato di liberazione dalla camorra Area Nord di Napoli. “Poteva essere una strage, l’agguato dell’altra sera con i 5 feriti. Ci siamo tutti impegnati con Armando a non lasciarlo solo. Ad Arzano come a Caivano e negli altri Comuni della Citta metropolitana di Napoli gli equilibri malavitosi sono fragili, c’è una effervescenza criminale che minaccia la convivenza civile e la democrazia. In questo momento c’è bisogno ancora di piu’ del lavoro delle forze dell’ordine già impegnate a garantire la sicurezza. Noi abbiamo bisogno delle istituzioni e le istituzioni hanno bisogno di noi altrimenti non vinciamo contro la camorra. Armando ha paura di restare solo, l’invito a tutti è di andare a prendere un caffè nel suo bar per esprimere vicinanza e solidarietà. Armando dev’essere sostenuto perche’ se chiude il suo bar, abbiamo perso tutti”, scrivono dal Comitato

Le parole del sindaco di Arzano Cinzia Aruta

“La camorra alza il tiro. Tra le vittime anche semplici passanti. Un agguato, in puro stile “Gomorra” è avvenuto ieri sera alla periferia della Città ed ha coinvolto anche inconsapevoli avventori; esprimiamo innanzitutto la nostra vicinanza alle vittime innocenti. Intanto ci siamo attivati sin da subito per un incontro con la Tenenza dei Carabinieri di Arzano, la Polizia Municipale, il Commissariato di Frattamaggiore e la Guardia di finanza di Napoli, propedeutico alla richiesta al Prefetto di Napoli della convocazione urgente di un tavolo sull’ Ordine Pubblico e Sicurezza. Abbiamo, inoltre, nei giorni scorsi avviato le procedure per velocizzare l’iter mirato all’attingimento di fondi per l’installazione della videosorveglianza. Riprendiamoci Arzano!”.

Comitato di Liberazione dalla camorra- Area Nord di Napoli

“L’agguato della camorra ad Arzano è un pessimo segnale. Poteva essere una strage nella quale potevano morire degli innocenti. Potrebbe essere il prologo di una guerra tra clan per il controllo del traffico di droga e delle estorsioni. Siamo preoccupati perché i killer hanno sparato all’impazzata in un bar alle ore 20, hanno ferito a colpi di pistola cinque persone che non tutte erano gli obiettivi della spedizione, per lanciare un messaggio chiaro ai loro avversari: questo territorio è nostro. Ma non ci preoccupa solo quello che accade ad Arzano. Anche ad Afragola la camorra si fa sentire e utilizza le bombe contro gli esercizi commerciali. C’è una camorra spregiudicata, terroristica che va assolutamente fermata perchè mette a rischio la sicurezza, la convivenza civile e minaccia da vicino la democrazia.

Un filo rosso lega questa escalation criminale particolarmente aggressiva che infiamma i territori da Napoli Est a Ovest coinvolgendo i Comuni dell’Area Nord e quelli della zona costiera : il controllo delle piazze di spaccio, il racket e l’usura mentre la camorra dei colletti bianchi fa affari, grazie alla complicità dei ceti professionali. Noi ci siamo e diciamo con chiarezza e urgenza che occorre dare un segnale immediato, sollecitare risposte strutturali come la videosorveglianza, il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine e avviare un intervento profondo di bonifica nei rioni di edilizia popolare diventati veri e propri fortini dei clan. Come ‘Comitato di liberazione dalla camorra dell’Area Nord di Napoli’ chiediamo di incontrare quanto prima il Prefetto di Napoli per riprendere il dialogo aperto dopo la stesa dello scorso luglio nel Parco Verde di Caivano. O si è contro la camorra o si è complici della camorra”.