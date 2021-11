Rivoluzione per la ‘Via dei Pastori’, a Natale arriva il senso unico pedonale

Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza che istituisce del un senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno dal 04 al 24 dicembre. Dunque arriva il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno – dall’intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano – per i giorni e gli orari di seguito indicati.

Sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 21:00. Martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 21:00. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 21:00. Sabato 18 a giovedì 23 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 21:00. Venerdì 24 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:00.

ORDINANZA DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL NATALE

Precisato che, fermo restando i giorni, gli orari e le strade suddette, il dispositivo di regolamentazione dei flussi pedonali a senso unico verrà concretamente attuato, su coordinamento dell’Ufficiale della Polizia Municipale comandato dalla Unità Operativa San Lorenzo per il Comando Generale della Polizia Locale in servizio nei Decumani, con la collaborazione del personale del Servizio Polizia Locale e del Servizio Protezione Civile e con i Volontari delle Associazioni di Protezione Civile riconosciute.

Inoltre in caso di rilevata condizione di criticità da parte degli operatori di Polizia Locale causata da un eccessivo concentramento di persone all’intersezione fra via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno, l’Ufficiale della Polizia Municipale deputato al coordinamento dei servizi disporrà l’interdizione temporanea dei flussi pedonali in corrispondenza dell’intersezione piazzetta Nilo-San Biagio dei Librai e dell’intersezione via Duomo/via San Biagio dei Librai fino a cessata esigenza.

PREVEZIONE COVID

“Nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le concentrazioni di visitatori

possono potenzialmente favorire una diminuzione, anche involontaria, dei parametri di

distanziamento, contribuendo alla diffusione del contagio“, questa la premessa dell’ordinanza del Comune di Natale.