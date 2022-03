Timbravano il cartellino e andavano via, 20 dipendenti dell’Asl di Caserta nei guai

Venti dipendenti dell’Asl di Caserta tra medici, infermieri e dipendenti ammnistrativi, sono indagati dalla Corte dei Conti per assenteismo, con danno erariale pari a 200mila euro. Stando alla ricostruzione degli investigatori, questi ultimi erano in giro per faccende private, anche se ufficialmente risultavano in uffici e ospedali. Gli inviti a dedurre notificati dai carabinieri del Nas.

Le indagini

L’indagine parte nel 2017, quando il direttore generale dell’Asl di Caserta ha segnalato alle forze dell’ordine delle anomalie. Queste ultime riscontrate con il corso del tempo nell’utilizzo del sistema gestionale delle presenze da parte di un dipendente degli uffici di Santa Lucia. Quotidianamente, c’erano discrepanze negli orari delle timbrature.

Dall’estate del 2018, gli accertamenti dei militari avevano fatto emergere un quadro ancora più vasto. Le anomalie, difatti non riguardavano il singolo dipendente (che risulta tra i destinatari del provvedimento di oggi), ma in totale 20 persone. Queste ultime si allontanavano per motivi personale, senza autorizzazione e senza ‘smarcare’ il cartellino.