La Campania piange la maestra col sorriso, la 36enne Chiara uccisa dal brutto male

Lacrime di dolore nel Beneventano per la morte di Chiara Maiorano. La giovane insegnante 36enne lascia un grande vuoto anche a Novara, città in cui svolgeva l’attività di insegnante. A portarla via un brutto male. La scoperta della malattia durante le vacanze natalizie in seguito ad alcuni controlli effettuati dopo un malore.

La sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità che in queste ore la ricorda con enorme affetto sui social. “Ciao Chiaretta continua a viaggiare…. un bacio fin lassù” scrive un’amica su Facebook. “Spero ora che sorriderai anche lassù. Dai la forza a chi è rimasto qui. Buon viaggio angelo bello” si legge ancora.

Uno dei messaggio più toccanti: “Si rimane attoniti, increduli, per il fatal destino che ha colpito la famiglia Decorato – Maiorano per la dipartita della cara Chiara. Ti ricorderò col sorriso che ti ha sempre contraddistinto. Possa la terra esserti live e il Signore accoglierti nelle sue braccia. Un abbraccio forte a Carmela e a Marcello”.