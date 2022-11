Terrore sull’Asse Mediano, pistola alla tempia ad un avvocato di Giugliano: rapinato del Rolex, fede nuziale, soldi e bracciale

Un vergognoso episodio di rapina è avvenuto nella serata di ieri, 9 novembre, nei pressi dello svincolo Sant’Antimo-Casandrino dell’Asse mediano.

Come denunciato dalla vittima stessa, un avvocato di Giugliano, la sua auto (una Maserati Levante, ndr) è stata affiancata da due motoveicoli, di cui un Honda Sh nero, a bordo dei quali vi erano complessivamente quattro soggetti. Di questi, due indossavano un casco integrale e due un casco a scodella, con uno scaldacollo che copriva i loro volti fino all’altezza del naso. Uno dei due motoveicoli ha tagliato la strada al conducente, mentre l’altro l’affiancava, e da una delle due moto è sceso un soggetto che coadiuvava i due rapinatori che l’avevano affiancato con la moto.

Uno dei tre soggetti, ha puntato una pistola alla tempia del conducente. Gli sono stati portati via una collana in oro bianco e diamanti, un Rolex modello GMT Master 1, due banconote da 50 €, un braccialetto tennis in oro bianco, zaffiri blu e diamanti bianchi e la fede nuziale in oro rosso, con inciso all’interno il nome della moglie e la data del suo matrimonio. L’orologio aveva un valore complessivo di circa 14.000€, non quantificato invece il valore degli altri oggetti.

Dopo aver compiuto la rapina, i quattro soggetti si sono dileguati verso l’uscita che il conducente aveva imboccato. Nella denuncia, è specificato che i quattro conducenti parlavano in dialetto locale.

La vittima ha denunciato il triste episodio sui social. “La cosa triste della vicenda, però, non è stato l’atto della rapina in sé. La vittima ha infatti espresso il suo malumore per il fatto di essersi trovato in pieno traffico in quegli istanti, dove quindi tutti hanno visto tutto e che, nel momento in cui i malviventi si sono dileguati, gli hanno perfino suonato il clacson per fargli liberare la carreggiata”.