Ieri sera verso le 19 a Sant’Antimo i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti nell’Md di Corso Europa per una rapina. Poco prima 4 persone incappucciate e armate (uno aveva un fucile mentre altri due sembrerebbe avessero una pistola) minacciavano i dipendenti facendosi consegnare l’incasso per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei Carabinieri