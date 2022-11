Agguato sotto casa, ucciso 19enne: Paolo ammazzato a colpi di arma da fuoco

Un 19enne è stato ucciso ieri a Francavilla Fontana (Brindisi). Il giovane sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre stava percorrendo a piedi una strada del centro, via Occhibianchi, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana e del Reparto operativo del Comando provinciale di Brindisi.

Così il presidente della Provincia di Brindisi (sindaco di Mesagne) Toni Matarrelli dopo il tragico fatto di sangue verificatosi ieri in via Occhibianchi a Francavilla Fontana: “Ho appreso con immane dolore dell’omicidio del giovane Paolo Stasi, di soli 19 anni, ucciso ieri nei pressi della sua abitazione. Desidero esprimere la mia affettuosa vicinanza alla famiglia della vittima e all’intera comunità di Francavilla Fontana, auspicando che quanto prima le autorità competenti possano individuare i responsabili del delitto e assicurarli alla giustizia”.

Il 19enne Paolo Stasi che, intorno alle 18, ha aperto la porta della sua abitazione di via Occhi Bianchi per trovarsi di fronte al killer. Il primo colpo esploso dalla pistola ha “strisciato” il torace del giovane che, poi, ha voltato le spalle in un disperato tentativo di sfuggire all’assassino risalendo le scale. Il secondo colpo, alla schiena, esploso sempre dalla strada, non ha lasciato scampo allo sfortunato ragazzo, presumibilmente già morto quando i paramedici del 118, allertati dai famigliari in casa, hanno trascinato il corpo esanime sul freddo asfalto.

Per ricostruire l’accaduto i carabinieri hanno già acquisito alcune immagini di impianti di sorveglianza della zona. Secondo quanto si apprende, il 19enne era incensurato e definito da alcuni amici presenti sul posto «un ragazzo gentile e sempre disponibile».

La persona che ha ucciso il giovane Paolo Stasi potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del luogo in cui è avvenuto l’omicidio. I carabinieri stanno visionando le immagini e ascoltando diverse persone, compresi i genitori della vittima che sono stati i primi a soccorrere il ragazzo. A quanto si apprende, il giovane sarebbe stato inseguito mentre saliva le scale della sua abitazione e poi ucciso.