Incidente sull'Asse Mediano, schianto tra 5 auto tra le uscite Sant'Antimo e Aversa-Melito

Momenti di paura quelli vissuti sull’Asse Mediano all’altezza tra gli svincoli di Aversa-Melito e Sant’Antimo, in direzione Lago Patria. Cinque auto, per motivi ancora in fase di accertamento, si sono schiantate. Ancora sconosciute le condizioni degli automobilisti coinvolti nel sinistro, che ha creato inevitabilmente lunghe code di traffico. Per fortuna pare che non ci siano grosse conseguenze e che le stesse persone coinvolte abbiano riportato solo lievi ferite.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.