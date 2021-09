Comunità in lutto per l’ultimo saluto a Cristian Trincone, 30enne di Quarto, deceduto lo scorso 28 agosto al II Policlinico di Napoli dove era ricoverato. Lascia un enorme vuoto in chi lo ha conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Stamattina i funerali.

“È giunto il giorno in cui dobbiamo salutarci…ancora sento la tua voce urlare… O lio…. O lio….ogni volta con mamma era na ramanzina perché anche con 40 gradi dovevi venire da Checco a piedi… Testa dura… Con un sorriso splendido …non c voleva..a casa nostra da sabato regna il silenzio…”

“Wa fra nn esiste nn lo accetto sembra che ti veda ovunque eppure nn ci sei…ho solo bei ricordi con te ,ti ho vissuto davvero al 100% amico mio, mi hai insegnato tanto specie cos’è la vera amicizia, m manc fra…”

“Un bacio enorme a te che sei lassù nn ci credo che sei volato via solo ora aprendo fb ho saputo la notizia che Nn ci sei più… Tvttttttb fratello rimarrai sempre nei nostri cuori”

“Quando ho saputo di questa brutta notizia sono rimasto senza fiato, Non riesco ancora a crederci sembra quasi un brutto sogno ma purtroppo non lo è. Mi hai lasciato dei bellissimi ricordi passati insieme che mi porterò per tutta la vita nella mente e nel cuore Addio amico mio”

Quante volte ti venivo a prendere ed accompagnarti a casa,quanti passaggi. Amico mio mispiace moltissimo . Tanti anni insieme a lavorare 10 anni non sono poki , tante risate tanto lavoro e poi…. Non ti dimenticherò mai. Riposa in pace amen.

Addio amico mio…… Ti dedicherò mille pensieri prima di andare a dormire la sera Quando potrò scriverò di te e della meraviglia che sei. Ricorderò i momenti passati insieme Ricorderò i discorsi accompagnati da una birra e infinite sigarette insieme Ricorderò dei sogni che avevamo e ci raccontavamo Sorriderò te lo prometto È cercherò di fare stare bene anche chi avrò accanto e chi ti ha conosciuto è vissuto!!!!

Ma nn arrabbiarti se porterò dentro di me un dolore che si mischierà cn i ricordi,risate,lacrime versate insieme!!! E nn ti arrabbiare nemmeno se mentre scrivo piango

Si è vero ci siamo allontanati un po’ negli ultimi anni,le nostre vite hanno preso strade diverse ma credimi nn ti ho mai dimenticato,mai!!!! Sono stato fortunato ad averti avuto cn me ho avuto la fortuna di averti accanto, di amarti e stimarti come un fratello….proteggici dall’alto xké io ti porterò ovunque andrò!!!! Manchi da morire “scorz e funukjj” Xké chi vuole dare l’ultimo saluto al nostro amato Cristian….”