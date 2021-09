Negli ultimi giorni in Campania le temperature hanno subito un brusco calo. Dopo le perturbazioni dell’ultimo weekend, il cielo è tornato sereno ma il caldo afoso di Ferragosto sembra essere soltanto un brutto ricordo. Nei prossimi giorni l’alta pressione proverà a ristabilire una stabilità completa sul nostro Paese, ma soltanto temporaneamente. Nel weekend le previsioni parlano di una perturbazione settembrina che arriva dall’Atlantico.

Arriva il maltempo, rischio grandinate nel weekend: le previsioni meteo in Campania

Nelle prossime ore è previsto un aumento delle temperature ma, spiega IlMeteo.it, nella vigilia del fine settimana avanzerà un fronte instabile, che comincerà a far peggiorare pian piano il tempo. I fenomeni potranno risultare particolarmente intensi ed essere accompagnati da grandinate. Questa prima perturbazione creerà un’importante ferita all’alta pressione che abbandonerà l’Italia lasciando spazio a più intensi fronti perturbati attesi nella prossima settimana. In Campania il sole non mancherà, ma potrebbe essere ‘alternato’ a sporadici episodi di instabilità.