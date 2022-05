Assegno unico e reddito di cittadinanza, le date degli accrediti di maggio

Nelle ultime 2 settimane maggio saranno accreditati i soldi per il reddito di cittadinanza e l’assegno unico. Formalmente l’Inps non ha comunicato quando avverranno i pagamenti del contributo per le famiglie con figli a carico ma l’accredito dovrebbe arrivare tra la seconda e la terza settimana del mese. L’erogazione riguarda, oltre alle famiglie che avevano già presentato la richiesta negli scorsi mesi, anche “le ulteriori 1.097.079 domande pervenute a marzo, per 1.789.250 figli”. Invece per il Reddito di Cittadinanza le ricariche partiranno venerdì 27 maggio.

L’Inps riconosce, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno Unico e universale. La misura complessiva dell’integrazione Rdc-AU è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale la quota di RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.

Assegno Unico e universale per i figli a carico

L’Inps ha dato ulteriori chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati. Maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

-Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, si prevede una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un #ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;

– Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa che rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DISCOLL, a condizione che il soggetto risulti percettore al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;

– Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.

– La maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori #agricoli autonomi.

– Per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

REFERENDUM CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA

“Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani”. E’ quanto scrive sui social il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Il senatore lancia la raccolta di firme per il referendum sul reddito di cittadinanza. Il leader di Italia Viva ha annunciato su Facebook che dal 15 giugno partirà la raccolta firme: “Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani». Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato gli ha fatto eco su Fb: «Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione del reddito di cittadinanza. Strumento sbagliato, va riscritto tutto. Siamo al paradosso che spendiamo un sacco di soldi ma ci sono poveri senza aiuto, disoccupati senza proposte di lavoro, aziende senza lavoratori, più lavoro nero. Ci vogliono più soldi per la lotta alla povertà, risorse direttamente alle aziende che assumono, più soldi in busta paga a chi lavora“.

