Rissa al mare a colpi di casco, preso l’aggressore della spiaggia a Posillipo

È un ex militare del centro storico l’uomo che domenica 15 maggio sulla spiaggia delle Monache, a Posillipo, ha aggredito e picchiato con un casco un bagnante, che a suo dire aveva provocato al figlio minorenne la rottura di un dente. Un episodio inquietante per la fulmineità e la violenza con cui si è sviluppato davanti a testimoni inorriditi e spaventati, tra i quali donne e bambini in lacrime. Lo riporta Il Roma. L’aggressione finì in un video su Instragram poi divenuta virale: nelle immagini si vede un uomo vestito con jeans e maglietta, ad un certo punto entrare nell’inquadratura impugnando un casco. L’uomo si avvicina ad un bagnante in costume che è sulla battigia e dopo un veloce scambio di battute comincia a picchiarlo selvaggiamente, gettandolo in acqua e tempestandolo di pugni, calci e botte in testa con il casco. Nel video si sentono anche le urla dei presenti, alcune di terrore, miste al pianto di mamme e bambini, altre addirittura di incitamento.