La Salernitana sogna Cavani, il presidente Iervolino vuole il Matador: “Proverò a prenderlo”

Edinson Cavani torna sul mercato. L’attaccante uruguaiano ha lasciato il Manchester United a parametro zero e da questo momento è libero di accordarsi con un altro club. Per il matador gli ultimi due anni sono stati piuttosto altalenanti, con stagioni alternate tra gol importanti e qualche infortunio di troppo. Il progetto di ringiovanimento del nuovo allenatore dei Red Devils, Erik Ten Hag, non coinvolge Cavani per ovvi motivi anagrafici che hanno portato al mancato rinnovo del contratto.

Cavani alla Salernitana? Arrivano le parole del presidente Danilo Iervolino: “L’idea mi piace”

Inevitabile, dunque, che tanti club si siano subito interessati al giocatore, dal Sud America all’Europa. In Italia, invece, nelle scorse settimane si è parlato di un interesse da parte della Fiorentina. Adesso, addirittura, rimbalza ovunque l’apprezzamento ed il sogno dei tifosi della Salernitana: Edinson Cavani con la maglia granata. Un sogno che, tramite tentativo, si tenterà di far diventare realità. A confermarlo è il presidente della società campana, Danilo Iervolino: “Sì, devo dire che l’idea mi solletica. Ma non abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche“. “Mi piacerebbe che Cavani concludesse la sua carriera da noi a Salerno, ecco vorrei regalare alla città il Matador. E per quanto mi riguarda vorrei che restasse anche Ribery“, ha aggiunto il patron granata.

Il saluto del Manchester United

Questo il toccante saluto del club inglese, con un video su Twitter e la seguente descrizione: “Saper trasmettere parole di saggezza. Ci mancherà la tua guida, ci mancherà la tua esperienza”.