Aumentano i casi di influenza, la Campania tra le più colpite

Dopo il Natale sta continuando ad aumentare il numero di italiani costretti a letto dall’influenza. “Nella prima settimana del 2020, sale il numero di casi di sindrome simil-influenzale, dopo il lieve calo registrato nella precedente settimana” ha rivelato la rete di sorveglianza Influnet dell’Istituto superiore di sanità. Il numero di casi stimati dal 30 dicembre al 5 gennaio è pari a circa 286mila, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 1.877.000.

“L’aumento si registra maggiormente nei giovani adulti e negli anziani, rispetto ai bambini e ragazzi sotto i quindici anni. Dovuto ancora alla chiusura delle scuole per le festività natalizie” osserva l’Iss. I più colpiti sono ancora una volta: “i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un’incidenza pari a 10,4 casi per mille assistiti. Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Campania sono le Regioni maggiormente colpite”.