Tenta di rapinare una banca armato di pistola, ma non trova denaro liquido e fugge prima che arrivi la polizia.

La goffa tentata rapina ad Avellino

È successo ad Avellino. Un uomo col volto semicoperto si è introdotto nella filiale locale della banca Monte dei Paschi di Siena con l’intenzione di rapinarla. Tuttavia, dopo aver minacciato i dipendenti con una pistola, ha scoperto che al momento la banca era a corto di denaro liquido. È stato costretto, quindi, a scappare a mani vuote prima dell’arrivo della polizia.

Le forze dell’ordine stanno tentando di identificare l’uomo

Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’uomo: non è escluso che la tentata rapina possa trattarsi del gesto di un disperato. Si spera che le telecamere di videosorveglianza presenti possano aver ripreso qualche dettaglio utile, sebbene l’uomo avesse il volto coperto da mascherina e berretto.

I particolari della tentata rapina

La vicenda si è verificata sta mattina ad Avellino. Il rapinatore è entrato a volto semitravisato all’interno della filiale del Monte dei Paschi di Siena in pieno centro cittadino. Con indosso berretto, mascherina e pistola in pugno. Arrivato alle casse, ha intimato ai dipendenti presenti di consegnargli il denaro, ma qui ha scoperto che non ve ne era affatto. Nella filiale era del tutto assente denaro liquido in quel momento.

La banca era inaspettatamente a corto di denaro liquido

E così, colto alla sprovvista, il rapinatore non ha potuto fare altro che scappare. Prima che – nel frattempo, avvisati dal suono dell’allarme – giungessero gli agenti di polizia di Avellino. L’uomo è riuscito temporaneamente a far perdere le proprie tracce, ma non è escluso che nelle prossime ore non venga identificato e rintracciato dalle forze dell’ordine.

Tanta paura ma nessun ferito tra i dipendenti della banca

Tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica per i dipendenti della filiale avellinese della Monte dei Paschi di Siena: l‘uomo è scappato così come era entrato. Cioè senza violenza, nonostante fosse armato di pistola. Pistola che ha poi puntato verso i dipendenti per costringerli a versare il denaro che, in quel momento, non era presente nelle casse della banca.