“Barbara D’Urso fuori da Mediaset”, la clamorosa indiscrezione di Dagospia

“Barbara d’Urso fuori da Mediaset“, è questa la clamorosa indiscreazione fatta trapelare da Dagospia. Se quanto raccontato dal sito di gossip fosse confermato, si tratterebbe di una scelta epocale da parte del Biscione, visto che la conduttrice negli ultimi anni aveva letteralmente monopolizzato la tv privata con i suoi programmi. La Pupa e il Secchione e Pomeriggio 5 potrebbero dunque essere le ultime apparazioni su Canale 5 della presentatrice napoletana.

Secondo Dagospia, Mediaset avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di Barbara D’Urso, in scadena a fine anno. Il tutto dopo anni di onorato servizio e grandi ascolti. L’esperienza di Barbara d’Urso in azienda si concluderà proprio a dicembre 2022, come già anticipato a Tv Talk dalla presentatrice.

“Barbara D’Urso fuori da Mediaset”, l’indiscrezione di Dagospia

Al termine della scorsa stagione Mediaset non ha confermato programmi come Domenica Live e Live dando alla conduttrice la possibilità di iniziare una nuova avventura su Italia Uno. Ora – come riporta Dagospia – Barbara d’Urso proseguirà normalmente con la conduzione di Pomeriggio 5 fino a giugno.