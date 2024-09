Bertotto sfida Pazienza, terzo confronto tra i due allenatori: erano compagni di squadra nell’Udinese

PUBBLICITÀ

Quella che andrà in scena stasera al “Partenio-Lombardi” sarà un derby molto importante perché potrebbe essere la partita utile all’Avellino per rilanciarsi dopo il clamoroso tonfo con il Picerno. L’avversario di turno per i biancoverdi sarà il Giugliano di Valerio Bertotto. Il tecnico dei tigrotti è un amico dell’allenatore dell’Avellino Michele Pazienza dato che i due hanno avuto un’esperienza in comune nella loro carriera da giocatori.

GIOCATORI – Michele Pazienza e Valerio Bertotto sono amici di vecchia data dato che sono stati compagni di squadra nell’Udinese. I due condivisero lo spogliatoio nella stagione 2003 quando l’attuale tecnico irpino si trasferì dal Foggia all’Udinese. Nella squadra friulana era già presente Bertotto che allora era capitano della formazione bianconera. Quella stagione 2003/04 Pazienza e Bertotto la chiusero al settimo posto e l’anno dopo migliorarono la posizione conquistando un insperato quarto posto e la qualificazione in Champions League.

ALLENATORI – Nella carriera da allenatori i due si sono affrontati 2 volte e Valerio Bertotto ha un bilancio a favore avendo battuto in entrambe le occasioni il suo ex compagno di squadra. Le due volte che i due tecnici si sono fronteggiati risale allo scorso campionato quando Valerio Bertotto rifilò una sonora lezione al collega dato che il suo Giugliano sconfisse 1-3 l’Avellino in terra irpina. Al ritorno ancora una volta la vittoria sorrise ai ragazzi di Bertotto che sconfissero l’undici irpino per 3-2. Stasera però sarà una sfida diversa Sarà importante dunque mettere da parte l’amicizia che c’è tra di loro perché, in seguito alla sconfitta di Picerno, la panchina di Michele Pazienza incomincia già a traballare e nel derby avrà l’occasione per riscattare la sconfitta in terra lucana e salvare la panchina ma il Giugliano di Bertotto vorrà confermare il buon momento dopo le vittorie in Coppa Italia con Campobasso (4-1) e Casertana (ai calci di rigore) e nella gara d’esordio di campionato con il Taranto per 1-0

