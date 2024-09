Ucciso e poi dato alle fiamme a Pianura, la vittima è Gennaro Ramondino

PUBBLICITÀ

La squadra mobile di Napoli (dirigente Giovanni Leuci) ha fatto luce sull’orribile ritrovamento in via Torre Poerio, a Pianura: il corpo carbonizzato rinvenuto tra le sterpaglie appartiene a un ventenne del quartiere, già noto alle forze dell’ordine per piccoli reati legati alla criminalità locale. Si tratta di Gennaro Ramondino, 20enne ritenuto vicino al gruppo Santagata recentemente colpito da arresti. Il giovane, secondo le primissime informazioni, sarebbe stato ucciso in un’altra zona: il corpo sarebbe stato poi portato nella zona dove il o i killer avrebbero cercato di eliminare le tracce bruciandone il cadavere. L’autopsia, un esame fondamentale per ricostruire la dinamica dell’omicidio, ha infatti rivelato la presenza di tre colpi d’arma da fuoco sul corpo della vittima. Il corpo è attualmente sotto sequestro per permettere agli esperti di eseguire esami forensi più approfonditi e determinare l’esatta causa della morte. Le indagini non si limitano soltanto all’analisi del corpo, ma includono anche la ricerca della scena del crimine originale dove sono stati esplosi i colpi di pistola. La pista più accreditata è quella di un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata locale. Il gruppo Santagata negli ultimi tempi aveva conquistato ampi spazi criminali nel quartiere. Le indagini, affidate anche agli uomini del locale commissariato (guidato da Arturo De Leone) adesso si preannunciano serrate. Ramondino fu vittima di un agguato due anni fa: era settembre del 2022 (leggi qui l’articolo) quando fu ferito ad un braccio a Varcaturo in via Ripuaria.

PUBBLICITÀ