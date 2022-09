Bimbo di 2 anni picchiato a morte: confermato ergastolo per la mamma e l’ex compagno 

La Corte d’Assise d’Appello di Torino conferma l’ergastolo per la mamma del piccolo Leonardo e per il suo ex compagno. Il piccolo è morto a causa delle percosse ricevute da entrambi. Dopo l’omicidio di Leonardo arriva la scelta definitiva per Gaia Russo e il suo ex compagno Nicolas Musi.

Ergastolo confermato

Era il 23 maggio 2019 quando il piccolo Leonardo, che non aveva ancora compiuto i due anni di vita, morì a causa delle percosse e oggi dopo tre ore di camera di consiglio i giudici hanno confermato la sentenza del 2021. A Novara il 26 marzo 2021 infatti già si parlava di ergastolo per i due. In seguito i legali della difesa avevano richiesto di valutare nuovamente le prove puntando all’assoluzione dei propri assistiti.

Nel particolare la madre del piccolo Leonardo sosteneva di essere lei stessa vittima di violenze psicologiche sottolineando più volte di amare suo figlio. Mentre la difesa dell’ex-compagno verte sull’assenza di quest’ultimo durante l’omicidio. Musi sostiene infatti di trovarsi in un altra stanza durante l’omicidio del piccolo.

La ricostruzione del decesso di Leonardo

Durante la ricostruzione degli inquirenti e fatta propria dai giudici in aula, Musi avrebbe picchiato a morte il piccolo Leonardo, con il contributo morale della mamma del bimbo. Inoltre la madre aveva più volte “coperto” il compagno dopo le percosse date al Leonardo. La causa effettiva della morte del piccolo a seguito dell’autopsia è stata un violento colpo all’addome che ha causato un’emorragia causa della morte del piccolo avvenuta in meno di mezz’ora. Inoltre sul corpo del piccolo il medico ha riscontrato lividure e segni di colpi avvenuti già dalla mattina del giorno del decesso. Colpi quelli della mattina che si vanno ad aggiungere ad un quadro più ampio di violenze fisiche. I due arrivati in ospedale avevano dichiarato che il piccolo fosse caduto dal lettino ma hanno finito poi con l’accusarsi a vicenda.