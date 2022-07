Omicidio di Willy Monteiro, condannati all’ergastolo i fratelli Bianchi

Sono stati condannati all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. Applausi in aula durante la lettura della sentenza dei giudici della Corte di Assise di Frosinone. I giudici della Corte di Assise di #Frosinone hanno condannato a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 Mario Pincarelli.

IL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI WILLY E LE ACCUSE AI FRATELLI BIANCHI

I fratelli Bianchi hanno dato “sfogo al loro impulso violento, approcciandosi alla folla con il solo intento di ledere e non recedendo dal proprio proposito criminoso nonostante i tentativi” di alcuni presenti “di spiegare come non vi fosse assolutamente la necessità di adoperare violenza”.

E’ quanto scrivono i pm della Procura di Velletri nelle repliche, depositate alle parti nei giorni scorsi, nell’ambito del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro, la cui sentenza è attesa per il 4 luglio davanti ai giudici della Corte d’Assise di Frosinone. Per Gabriele e Marco Bianchi i pm hanno sollecitato la condanna all’ergastolo, mentre per gli altri imputati Francesco Belleggia e Mario Pincarelli chiesta una condanna a 24 anni.

Nelle repliche i rappresentanti dell’accusa ribadiscono che “il movente della condotta è da ritenersi così banale, da rendere del tutto spropositata l’azione aggressiva con esiti letali ed in questi limiti contenutistici, si può senz’altro osservare come un ‘non movente’