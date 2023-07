Bimbo di due anni cade in piscina e muore annegato: aveva cercato di prendere un gioco in acqua

PUBBLICITÀ

Una vera e propria tragedia quella registrata a Novi, provincia di Modena. L’evento doloroso vede la morte di un bimbo di soli due anni. Il piccolo, sfuggito dalla supervisione dei genitori, è annegato nella piscina montata da qualche giorno nel suo giardino di casa.

Bimbo annega in piscina

Le terribili circostanze che si sono abbattute su una famiglia di Novi, provincia di Modena, riguardano la morte, avvenuta per annegamento, del membro più piccolo, un bimbo di due anni. Il bambino in questione, Francesco Pioppi, è annegato nella piscina che la sua famiglia aveva montato in giardino qualche giorno fa per il compleanno della sorella. I tentativi di rianimazione da parte de soccorsi si sono rivelati inutili, in quanto, ormai, il peggio era già avvenuto. La tragedia si sarebbe verificata intorno alle 21.50.

Per il momento i carabinieri stanno ancora procedendo con la ricostruzioni degli eventi al fine di compilare il vaglio descrittivo. Risulta che il primo ad accorgersi dell’accaduto sia stato il padre. La piscina era lì da poco racconta una vicina di casa. “L’avevano montata per il compleanno della sorella, la festa si era tenuta sabato. All’improvviso ho sentito gridare, poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Il bimbo cercava di recuperare un gioco che era caduto in acqua”.

L’intervento dei soccorsi

Il bimbo era uscito in giardino per cercare il padre che avrebbe dovuto preparargli, come consuetudinariamente accadeva, il latte caldo prima di dormire. Il genitore, momentaneamente occupato con il giardiniere non si era accorto del piccolo che si era, di conseguenza, diretto verso la piscina. Entrato al suo interno, probabilmente per recuperare un gioco, annega. Ogni tipo di soccorso risulta inutile. La prima a prestare il suo aiuto è una dottoressa che abita nei paraggi dopodiché subentra l’elisoccorso, si procede poi con il trasporto di Francesco al Policlinico di Modena, eppure, nonostante gli sforzi per il piccolo non c’è stato nulla da fare.