Blitz in casa a Casandrino, scovata una bisca clandestina: 7 denunciati

PUBBLICITÀ

Blitz in casa a Casandrino, scovata una bisca clandestina: 7 denunciate. Sette uomini di origini indiana, pakistana e bangladese sono stati scovati in una bisca clandestina situata in un’abitazione all’interno di una palazzina in via Nino Bixio. I carabinieri della locale stazione avevano già in programma un controllo.

Sono arrivati in forze e seguendo il gran baccano sono arrivati fino ad un appartamento con la porta di ingresso già aperta. Attorno a un tavolo ovale, in un soggiorno spoglio, 7 stranieri giocavano a carte.

PUBBLICITÀ

La posta in gioco in bella vista come centro tavola: mucchi di contanti, banconote di ogni taglio. I giocatori si sono accorti dei Carabinieri quando erano ormai attorno a loro. Hanno provato a nascondere quel denaro ma il tentativo è stato vano. Sequestrati oltre 1200 euro e 5 mazzi di carte. Sono stati tutti denunciati per gioco d’azzardo.

PUBBLICITÀ