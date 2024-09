All’alba di oggi i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per un extracomunitario ferito al volto con un’arma da taglio.

Il fatto sarebbe accaduto in piazza Garibaldi. L’uomo non è stato in grado di raccontare quanto accaduto e rimarrà ricoverato, non in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei militari per chiarire la dinamica dell’accaduto e per identificare la vittima.