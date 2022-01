Blitz a Pianura, il ras Loffredo e l’alleanza con i mianesi: pronto a prendersi il quartiere

Non è mancato certo la sorpresa agli agenti del commissariato di Pianura (guidati dal dirigente Arturo De Leone, ispettore capo Ernesto Lepre) quando due giorni fa hanno fatto irruzione in un’officina di via Montagna spaccata interrompendo un vero e proprio summit di camorra (leggi qui l’articolo). Bloccati e trovati con armi ben quattro ras, personaggi di assoluta valenza criminale del panorama partenopeo. Gli agenti infatti in un solo colpo hanno arrestato uno dei personaggi attualmente più vista della mala pianurese sempre più divisa tra i Carrillo-Perfetto e i Calone-Marsicano e l’attuale reggente del gruppo di ‘Abbasc Miano’. Proprio l’asse tra il primo, Umberto Loffredo alias ‘Padre Pio’, e l’altro, Gennaro Catone, è quello che solleva i maggiori interrogativi e dà vita alle ipotesi più disparate. Dopo aver abbandonato mesi fa il gruppo dei Calone-Marsicano ed essersi tenuto alla larga dalle ‘luci della ribalta’ il ras soprannominato Padre Pio potrebbe, e questa l’ipotesi avanzata dagli investigatori, aver messo in campo il ‘carico pesante’ facendo leva proprio sui mianesi per sbarazzarsi sia dei Calone-Marsicano che dei Carrillo-Perfetto. Un’opa sul quartiere stroncata sul nascere dall’azione a picchiata degli uomini del commissariato pianu