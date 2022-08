Sorpreso con la droga in casa, blitz dei falchi al Rione Lauro

Li chiamano ‘lupi solitari’ ossia persone che iniziano a spacciare droga per conto loro, in modiche quantità, presso le loro abitazioni molte volte prendendo l’ordinazione tramite whatsapp. Ieri a Fuorigrotta uno di loro è incappato nei controlli dei falchi della squadra mobile (dirigente Alfredo Fabbrocini). I poliziotti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Enrico Arlotta nel ‘cuore’ del Rione Lauro, trovando lo stesso in possesso di circa 6 grammi di cocaina occultati all’interno di un pacchetto di sigarette e 60 euro; inoltre, nella cantinola di pertinenza all’appartamento, hanno rinvenuto uno scatolone contenente circa 96 grammi di marijuana, una macchina per il sottovuoto, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. In manette è così finito Giuseppe Palmieri, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.