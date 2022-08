Incendio in un ristorante in provincia di Napoli, otto ustionati

Una fiammata poi la fuga di dipendenti e clienti. Un vasto incendio è divampato ieri sera presso il ristorante ‘La Cantina del Castello’ in piazza Cipresso a Gragnano. Ad intervenire per mettere in salvo tutti i carabinieri della locale stazione mentre le cause del rogo sono in fase di accertamento. Rogo che ha provocato il ferimento di otto clienti tra cui sette hanno riportato lievi ustioni e hanno ricevuto le cure necessarie al Pronto Soccorso San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi essere dimessi: per loro una prognosi che va dai cinque ai venti giorni con una donna che verrà dimessa domattina. Più grave invece un 25enne di Calvizzano che ha riportato ustioni diffuse in tutto il corpo ed è stato trasferito – non in pericolo di vita – all’ospedale Cardarelli di Napoli L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Dai primi accertamenti pare che le fiamme siano partite dalla zona barbecue. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Gragnano e dei militari della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno sequestrato l’area.