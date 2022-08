Minaccia l’ex fidanzata con la motosega, 24enne arrestato a Pozzuoli. Ieri pomeriggio gli agenti del locale Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Grazia Deledda per la segnalazione di una persona in escandescenze.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna. Impaurita ha raccontato che, poco prima, si era presentato sotto la sua abitazione l’ex fidanzato di sua figlia il quale aveva minacciato di morte la ragazza brandendo una motosega ma quest’ultima era riuscita a divincolarsi allontanandosi. Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla madre della vittima, hanno rintracciato e bloccato l’uomo a bordo della sua auto, a pochi metri dall’abitazione in via Capuana, identificandolo per un 24enne napoletano, e lo hanno arrestato per atti persecutori.

Rione Lauro: sorpreso con la droga in casa. Arrestato.

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Enrico Arlotta, trovando lo stesso in possesso di circa 6 grammi di cocaina occultati all’interno di un pacchetto di sigarette e 60 euro. Inoltre, nella cantinola di pertinenza all’appartamento, hanno rinvenuto uno scatolone contenente circa 96 grammi di marijuana, una macchina per il sottovuoto, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. G.P., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.