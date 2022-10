Bollette pazze, allarme in Campania: “Non riusciamo a pagare nemmeno il condominio”

In seguito all’incarico proposto da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat si è arrivati alla formulazione di dati statistici che hanno rivelato il notevole ritardo del pagamento di bollette di luce e gas. Secondo queste attuali connotazioni è possibile stabilire che la proiezione di un tempo futuro arrecherà maggiori disagi economici alla popolazione e la sovrapposizione dei ritardi nei pagamenti.

Bollette fin troppo alte, le persone si trovano in difficoltà

L’indagine condotta dagli istituti interpellati da Facile.it hanno individuato la presenza di 482.000mila persone residenti in Campania, che non saranno in grado, secondo le stime compiute, di sovvenire al pagamento delle fatture. Sempre sulla base delle ricerche conseguite, 88.000mila risultano invece le famiglie che hanno riscontrato problematiche evidenti nell’effettuazione del pagamento delle rate del condominio. Se questa ondata proseguisse secondo l’ascensione dei valori, e quindi con l’aumento delle bollette, si stima che le famiglie che si tireranno indietro rispetto i versamenti saranno 306.000mila.

Le cause del rincaro e della morosità

Le condizioni che hanno provocato questi aumenti esponenziali sono da ricondurre allo scoppio della guerra in Ucraina. Ciò ha determinato l’utilizzo di un tasso energetico superiore a quello che nel corso degli anni precedenti aveva identificato la norma. Questo, infatti, è il primo anno in cui risulta il mancato pagamento delle bollette e delle rate condominiali per alcune famiglie che non si erano mai tirate indietro rispetto questi doveri. La preoccupazione fondata che al momento destabilizza di più l’Italia così come in fondo il resto dell’Europa è la previsione dell’aumento di luce e gas, ciò di conseguenza porterà ad incrementare il numero delle famiglie che non saranno nelle possibilità di gestire il proprio denaro. Si arriverebbe a conteggiare 8 milioni di nuclei familiari morosi.

La preoccupante situazione del Centro e del Sud

Entrando nel dettaglio il numero di cittadini che non hanno deposto alcun versamento per le bollette sono il 10,7%. I territori in cui si è, però, registrata una condizione più gravosa sono il Centro con l’11,5% e il Sud e le Isole con l’11,2%. Pertanto nel caso in cui si verificasse un ipotetico, e tra l’altro molto probabile rincaro, le regioni che più ne risentirebbero si collocano nella zona meridionale.