Alain Delon sceglie l’eutanasia: “Odio quest’epoca, lascerò questo mondo senza rimpianti”

Alain Delon, l’attore iconico, idolo di intere generazioni di donne, ha deciso di scegliere quando mettere fine alla propria vita. Infatti in un intervista, Anthony Delon, suo primogenito, ha rivelato che – quando sarà il momento – suo padre ricorrerà all’eutanasia.

Alain Delon ribelle fino alla morte: sceglierà l’eutanasia

Dal carattere sempre ribelle e indisciplinato, anche ad 86 anni Alain Delon si contraddistingue per la sua forza di volontà. Ha, infatti, deciso di morire così come ha sempre vissuto: quando – e come – vuole lui. Proprio per questo, quando sceglierà, ricorrerà al suicidio assistito in Svizzera, dove risiede ed è legale. Ad accompagnarlo in quest’ultimo viaggio sarà suo figlio Anthony, che si occuperà dell’organizzazione.

Ad aiutarlo sarà il figlio Anthony Delon

A rivelarlo è stato lo stesso primogenito, nato nel 1964 dalla relazione con Nathalie Delon. “Mio padre ha scelto l’eutanasia. E sarò io ad aiutarlo”, ha rivelato alla radio francese RTL. “Ha il diritto di andarsene tranquillamente” ha commentato Anthony, “e mi ha chiesto di organizzargli il momento in cui sceglierà di andarsene“. Così il figlio ha accettato, promettendo all’attore di eseguire le sue volontà.

Alain Delon e il “diritto di andarsene in tranquillità”

Il divo francese non ha mai nascosto le sue idee circa il diritto di scegliere autonomamente quando mettere fine alla propria vita. “Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità – aveva detto tempo fa in un’intervista -, senza la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto“. Delon, 86 anni, è alle prese da tempo con una faticosa riabilitazione dall’ictus che lo ha colpito un paio di anni fa. Un problema di salute che si era aggiunto al dolore per la perdita della compagna Mireille Darc, avvenuta nel 2017.

“Lascerò questo mondo senza rimpianti”

In una delle sue ultime interviste a Paris Match, Alain aveva detto di essere pronto a morire, senza rammarichi: “La vita non mi dà più molto. Ho conosciuto tutto, ho visto tutto. Ma soprattutto, odio questa epoca, la rigetto. Ci sono degli esseri che odio. Tutto è falso, tutto è distorto, non c’è rispetto, niente più parole d’onore. Conta solo il denaro. So che lascerò questo mondo senza rimpianti”.