Bomba nella notte a Napoli, l’ordigno esploso nel feudo del clan

E’ un attacco diretto contro i Carillo-Perfetto l’ordigno fatto esplodere questa notte intorno alle 5. Questo almeno secondo la mappatura del territorio di Pianura, teatro dell’ennesima azione criminale. Sono stati i carabinieri della compagnia di Bagnoli ad intervenire in via Evangelista Torricelli 372 per l’esplosione di ordigno. La detonazione non ha causato alcun danno o ferito. Indagini in corso per chiarire matrice dell’evento e dinamica anche se è chiaro che l’intento era quello di lanciare un messaggio intimidatorio ai nemici. Nonostante la gran mole di arresti e sequestri a Pianura la guerra continua. Solo tre giorni fa l’arresto di quattro esponenti dei Calone-Esposito-Marsicano accusati di estorsione aggravata.

Tre giorni fa quattro fermati per estorsione a Pianura

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i fermati, agli inizi del mese di ottobre, si sarebbero presentati ripetutamente presso l’abitazione di un 48enne, imprenditore nel settore funerario di Pianura e, minacciandolo di morte con un’arma da fuoco, avrebbero preteso da lui il pagamento immediato di 2mila euro ed il successivo versamento della tassa mensile di 3mila euro. Tra di essi anche Carlo Pulicati protagonista suo malgrado di un agguato avvenuto nel quartiere. Nel luglio scorso infatti Pulicati fu colpito al volto da una pallottola: raccontò di essere stato ferito intorno alle 4 in via Campanile, all’altezza del supermercato Coop. Secondo il suo racconto due persone avrebbero cercato di rapinarlo: ad un suo accenno di reazione lo avrebbero colpito con un solo colpo in faccia. Ai sanitari, e successivamente alle forze dell’ordine, il ragazzo riferì inoltre di non in grado di fornire ulteriori elementi sui due responsabili.