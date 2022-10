“Bonus ai clienti Enel che risparmieranno energia”, l’annuncio dell’amministratore

“Stiamo pensando di premiare con dei bonus i clienti che risparmieranno energia nei prossimi mesi”. Queste le parole dell’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, pronunciate al convegno della Luiss sul Manifesto di Assisi per l’economia circolare. Dunque l’attuale crisi energetica richiede ai consumatori di mettere in atto comportamenti virtuosi per il risparmio energetico così da contrastare l’aumento dei costi dell’energia.

EssenzialMente è un’iniziativa che aiuta a risparmiare in bolletta e può far guadagnare un piccolo bonus se si consuma di meno.

Come funziona il bonus?

Gli utenti riceveranno direttamente in bolletta un bonus di 0,10 € per ogni KWh risparmiato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 rispetto a quanto hai consumato nei corrispondenti mesi dell’anno 2021.

Quando sarà riconosciuto il bonus

Entro la seconda bolletta utile del 2023 o, in caso di recesso e/o voltura, con la bolletta di chiusura. nei mesi in cui il valore medio del prezzo unico nazionale sarà superiore a 400€ al MWh. Il PUN è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana e il suo andamento è sempre disponibile sul sito del Gestore Mercati Energetici (GME) nei dati di sintesi.

In presenza dei dati di consumo reali (non stimati). Nel caso il cliente abbia sottoscritto un contratto con Enel Energia da meno di 12 mesi, i dati di consumo vengono confrontati con i dati storici del tuo POD, codice identificativo del punto di fornitura, qualora disponibili nel Sistema Informativo Integrato.

Per le forniture che risulteranno attive al 31 dicembre 2022 con offerte a prezzo fisso. In caso di recesso, voltura o passaggio ad offerte del mercato libero con struttura di prezzo e condizioni contrattuali regolate nel periodo dell’iniziativa, il bonus sarà riconosciuto solamente per i mesi per i quali si è registrata una riduzione dei consumi prima del completamento delle operazioni sopra indicate che determinerà l’esclusione dall’iniziativa in oggetto.

Come usare al meglio l’energia?