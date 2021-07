Oggi parte la corsa al bonus Tv. Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti firma il decreto che ‘attiva’ la norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo, compatibile con i nuovi standard di trasmissione. I cittadini potranno ricevere un bonus di 100 euro, -20% fino a un massimo di 100 euro. “A differenza del precedente incentivo, che resta comunque in vigore ed è pertanto cumulabile per coloro che sono in possesso di tutti i requisiti. Il bonus rottamazione Tv si rivolge a tutti i cittadini” perchè non sono previsti limiti Isee.

BONUS TV, LE PAROLE DEL MINISTRO

“Il bonus rottamazione Tv, – spiega il ministero – sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. La nuova tecnologia consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. L’agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro. Si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il bonus rottamazione Tv ha, infatti, l’obiettivo di favorire la sostituzione di apparecchi televisivi che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici, al fine di garantire la tutela ambientale e la promozione dell’economia circolare attraverso un loro corretto smaltimento“.

Non solo migliore qualità audiovisiva, nuovi servizi per gli utenti e minor inquinamento elettromagnetico. Tra i vantaggi del nuovo digitale terrestre c’è anche la possibilità di poter guardare tutti i canali direttamente dal proprio smartphone. Esistono infatti in commercio delle particolari chiavette in grado di svolgere la funzione di decoder DVB-T2 per il proprio device mobile poiché sono in grado di ricevere il segnale terrestre.

L’utilità di questi dispositivi non consiste soltanto nel permettere agli utenti la visione dei loro programmi TV preferiti, ovunque essi si trovino, ma di poterlo fare senza consumare giga e anche in assenza di connessione internet. Le chiavette sono acquistabili presso tutti i rivenditori di elettronica e di apparati radio televisivi, oltre che online, al costo di 30-40 euro circa.