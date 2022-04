Britney Spears è incinta: la star annuncia la terza gravidanza su Instagram

Dopo anni di battaglie per riottenere la sua libertà e finalmente liberarsi della tutela legale del padre, si può dire che per Britney Spears sia arrivata la tanto attesa serenità. Infatti, prese di nuovo in mano le redini della sua vita, si è fin da subito dimostrata pronta a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza. A conferma di ciò, ieri la star ha annunciato al mondo intero di essere in attesa del terzo figlio.

Britney Spears in attesa del terzo figlio

Com’era prevedibile, la Spears ha annunciato la gravidanza attraverso un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram. Da qui, infatti, aveva anche comunicato il fidanzamento ufficiale con Sam Ashgari, padre del bimbo che aspetta. Tra l’altro, è soprattutto grazie a Sam che la nostra Britney è riuscita a liberarsi della prigionia legale imposta dal padre. Proprio Ashgari, infatti, l’ha sempre spronata a far sentire la sua voce e a non sottostare alle decisioni del padre Jamie Spears, in modo tale da riappropriarsi della sua vita e del suo patrimonio (che parrebbe ammontare a più di 60 milioni di dollari).

L’annuncio della gravidanza su Instagram

Secondo quanto racconta Britney su Instagram, avrebbe scoperto di essere incinta a causa di un inaspettato aumento di peso che, ironicamente, aveva attribuito all’aver mangiato troppo. Invece, quando ha effettuato il test di gravidanza questo è risultato positivo, comunicando la bella notizia. La Spears, inoltre, dichiara che nei prossimi mesi proverà a restare lontana dalle telecamere, per non andare in pasto ai paparazzi e prendersi cura di sé stessa. “Naturalmente non andrò tanto in giro perché i paparazzi devono fare soldi con le mie foto come purtroppo hanno già fatto. È dura perché quando ero incinta ho già sofferto di depressione perinatale… E devo dire che è assolutamente orrendo… Allora le donne non ne parlavano tanto. Questa volta farò yoga tutti i giorni!”.

Gli altri figli di Britney

La notizia è stata accolta con grande gioia dalla coppia, che si è detta pronta ad affrontare questo nuovo percorso partito quasi all’improvviso. I due, inoltre, si sposeranno presto. Per Britney, questa sarà la terza gravidanza. La donna, infatti, è già madre di Sean Preston e Jayden James, nati dal suo matrimonio con Kevin Federline. I ragazzi vivono con il padre, che ne ha ottenuto l’affidamento primario, ed hanno 16 e 15 anni.