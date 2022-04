Serenata riparatrice per la ragazza disabile, Angelo Famao evita guai

Nessuna aula di giustizia ma solo una serenata riparatrice per Angelo Famao. Dunque si è conclusa con una carrellata di canzoni tra il cantante neomelodico di 26 anni che sta spopolando nelle nuove generazioni, e la signora Maddalena, una 60enne di Ferentino, che aveva pagato 3.200 euro per avere l’artista alla festa di compleanno della figlia che ha problemi di disabilità. Come riporta il Messaggero la donna, che si era rivolta all’agenzia che cura gli interessi del cantante, è stato assicurato che Famao sarebbe arrivato all’improvviso alla festa. Infatti con un effetto sorpresa avrebbe raggiunto il palco del locale di Anagni dove si trovavano parenti ed amici di Sabrina.

Mamma Maddalena, vedova da 7 anni, e con 2 figli a carico, aveva fatto tanti sacrifici per poter regalare una serata fantastica alla figlia. Così, molto arrabbiata per quel trattamento che le era stato riservato, si rivolse all’avvocato Antonio Ceccani ed ha fatto scattare una denuncia per truffa. La notizia diventò di dominio pubblico dopodiché il cantante neomelodico ha deciso di risolvere al più presto questa incomprensione che avrebbe potuto avere conseguenze legali .