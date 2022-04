Meteo, le previsioni per Pasquetta: scenderanno le temperature ma senza pioggia

Come da tradizione, man mano che ci avviciniamo alla Pasqua le previsioni meteo diventano sempre più importanti visto che le persone iniziano ad informarsi con una certa costanza sul tempo per programmare brevi viaggi, escursioni o anche per il tradizionale ritrovo in famiglia, da organizzare magari all’aria aperta.L’anticiclone manterrà verosimilmente il suo dominio anche per Sabato 16 e per la giornata di Pasqua con prevalenza di tempo soleggiato e clima caldo su buona parte del nostro territorio. Ma probabilmente non ovunque. Discorso leggermente diverso, infatti, per l’arco alpino, il versante Adriatico e i settori tirrenici della Sicilia dove l’arrivo di aria più fredda e instabile, pilotata da un vortice ciclonico con centro motore sui Balcani potrebbe rovinare i piani, causando anche dei temporali durante le ore pomeridiane (al momento i maggiori rischi sono per la giornata di Sabato 16).

Su questo aspetto avremo modo di essere più precisi nei prossimi giorni, in quanto la traiettoria delle correnti fredde potrebbe subire delle variazioni. coinvolgendo magari anche altri settori del nostro Paese.

Il meteo in Campania

Nei prossimi giorni, come evidenziato dal meteorologo Carlo Testa de ‘Il Meteo’, sembrerà quasi estate su gran parte del Paese grazie all’arrivo di un anticiclone africano che alimenterà la risalita di venti molto caldi ma anche umidi. Nonostante lo sviluppo di una maggior nuvolosità dalle zone settentrionali alle coste tirreniche del Centro, tuttavia, si assisterà ad un incremento delle temperature con picchi anche superiori ai 26 gradi in particolare sui distretti nord-occidentali e su alcuni tratti della Toscana.

Tra sabato, 16 aprile, e la domenica di Pasqua il quadro climatico potrebbe subire un peggioramento, da Nord a Sud, con l’arrivo di un fronte d’aria fredda responsabile di un calo delle temperature e di un clima ventoso.

Stando all’ultimo aggiornamento, con le previsioni quasi definitive, nel giorno di Pasqua non si escludono possibili temporali sulle regioni adriatiche e al Sud mentre, rispetto al giorno precedente, la situazione nel Settentrione dovrebbe iniziare a migliorare.

Il lunedì di Pasquetta, invece, l’alta pressione dal Nord dovrebbe estendersi al resto delle Regioni garantendo un tempo tutto sommato soleggiato anche al Sud. In generale, dunque, come confermato dalle stime fornite dal colonnello Mario Giuliacci, a partire da sabato l’instabilità potrebbe aumentare ma garantendo ugualmente un clima mite seppur con temperature in calo probabilmente anche tra Pasqua e Pasquetta.