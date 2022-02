Buoni spesa a Villaricca, partono le domande per i cittadini

La Commissione Straordinaria di Villaricca ha approvato la delibera dei buoni spesa: aperti i termini per la richiesta on line. Il Comune erogherà agli aventi diritto i voucher elettronici, spendibili negli esercizi commerciali convenzionati. Dunque possono presentare domanda di ammissione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti.

Essere residenti nel Comune di Villaricca. In caso di richiedente percettore di reddito di cittadinanza o di altro ammortizzatore sociale, lo stesso non dovrà superare il limite

massimo di 400 euro mensili. Avere un reddito Isee non superiore a 6mila euro.

Il nucleo familiare è determinato sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall’anagrafe comunale. Quindi tutti i dati considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall’Anagrafe comunale. La certificazione Isee deve essere corrispondente al nucleo familiare.

BONUS SPESA, LA SCADENZA PER LE RICHIESTE

La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico e deve essere inviata da domani fino le ore 12 del giorno 15 marzo 2022. L’istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente online, utilizzando l’apposita procedura telematica attivabile al seguente link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php Alla domanda, dunque, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: certificazione ISEE in corso di validità, documento di riconoscimento del richiedente, codice fiscale del richiedente.