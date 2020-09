Calciomercato, pazza idea in attacco: Napoli pensa a un clamoroso ritorno

In questi ultimi giorni di calciomercato è venuta fuori una clamorosa idea alla dirigenza del Napoli: Josè Maria Callejon potrebbe tornare a vestire l’azzurro, a rivelarlo sono stati i colleghi del portale firenzeviola.it.

Sullo spagnolo si era inserita da qualche giorno la Fiorentina. Calleti però avrebbe stoppato la trattativa per capire se davvero esistono i presupposti per tornare nella città che lo ha tanto amato

Calciomercato, ancora il Napoli nel destino di Callejon

“Su di lui – si legge sul portale fiorentino – C’è anche la Lazio, che aveva preso contatti già da diverse settimane, e anche un possibile, immediato ed anche abbastanza clamoroso ritorno nel Napoli. Almeno in via teorica la società campana dovrebbe completare il reparto degli esterni d’attacco. E il nome di Callejon agli occhi di club e allenatore rappresenta semplicemente una garanzia assoluta. In caso di chiamata, per le altre difficilmente ci sarebbe modo di competere. Al cuore, si sa, non si comanda, e Napoli è un fattore nella vita, oltre che nella carriera di Callejon. Dall’entourage confermano questa possibilità ma, secondo quanto raccolto, anche qui è un’operazione subordinata ad altre uscite, ed in particolare quelle di Younes ed Ounas, o almeno di uno tra i due”.

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO, VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK